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Британец потребовал денег за увольнение после шести лет отпуска 

РИА Новости + ещё 2 44 минуты назад
Британец требует денег за увольнение после 6 лет отпуска
Фото: РИА Новости
В Великобритании бывший директор совета города Кайрфилли Энтони О'Салливан потребовал с уволившего его государственного органа 300 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет издание Wales Online.
Британец обвиняет городской совет в том, что он не смог взять положенный отпуск, принять участие в выборах, получить положенное повышение заработной платы. Кроме того, ему пришлось потратить личные средства на услуги адвокатов из-за уголовного дела против него, которое в итоге закрыли.
В 2013 году Энтони заподозрили в мошенничестве: он тайно порекомендовал повысить себе зарплату на 26 тысяч фунтов. После этого его отправили в "специальный отпуск", который продлился шесть лет.
Все это время О'Салливан получил зарплату в размере 137 000 фунтов стерлингов, несмотря на то, что ему не приходилось работать. Совет планирует обсудить претензии британца на следующей неделе.
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Теги:
В мире , Великобритания
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