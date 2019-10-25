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Опальный экономист Алексашенко идёт в советники премьера Украины 

News.ru 25 минут назад
Российский экономист идет в советники премьера Украины
Фото: globallookpress.com
Российский экономист Сергей Алексашенко, с 2014 года проживающий в Вашингтоне, рекомендован на пост советника премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Секретариат украинского кабмина получил представление на россиянина от руководителя аппарата премьера.
В комментарии журналистам Гончарук отметил, что назначение советником на общественных началах гражданина РФ является делом рискованным, потребуются консультации со Службой безопасности Украины.
Я не хочу это комментировать, потому что пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет, — цитирует премьера издание «Слидство. Инфо».
Алексашенко в 1993–1995 годах был заместителем министра финансов РФ, а затем, в конце 1990-х, занимал пост первого заместителя председателя правления Центрального банка России.
Ранее News.ru сообщал, что Сергей Алексашенко уверенно шёл по «зелёному коридору» Домодедово, когда был остановлен таможенниками. При осмотре его багажа были найдены семь советских орденов, которые отнесены к национальному культурному достоянию. Контрабанда, оцениваемая в сумму более ста тысяч рублей, квалифицируется как «в особо крупных размерах», а учитывая, что ордена, изъятые у Алексашенко, оценены в 760 тысяч, то ему в теории грозит в РФ тюремное заключение сроком до семи лет.
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Комментарии1
В мире , Украина , Алексей Гончарук , Сергей Алексашенко , СБУ , Правительство Украины , Центральный банк России
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