Российский экономист идет в советники премьера Украины

Опальный экономист Алексашенко идёт в советники премьера Украины

В комментарии журналистам Гончарук отметил, что назначение советником на общественных началах гражданина РФ является делом рискованным, потребуются консультации со Службой безопасности Украины

Я не хочу это комментировать, потому что пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет, — цитирует премьера издание «Слидство. Инфо».

Алексашенко в 1993–1995 годах был заместителем министра финансов РФ, а затем, в конце 1990-х, занимал пост первого заместителя председателя правления Центрального банка России

Ранее News.ru сообщал, что Сергей Алексашенко уверенно шёл по «зелёному коридору» Домодедово, когда был остановлен таможенниками. При осмотре его багажа были найдены семь советских орденов, которые отнесены к национальному культурному достоянию. Контрабанда, оцениваемая в сумму более ста тысяч рублей, квалифицируется как «в особо крупных размерах», а учитывая, что ордена, изъятые у Алексашенко, оценены в 760 тысяч, то ему в теории грозит в РФ тюремное заключение сроком до семи лет.