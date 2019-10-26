Миллион человек протестует в столице Чили

Около миллиона чилийцев вышли на улицы Сантьяго, чтобы выразить несогласие с государственной политикой.

Участники акции соираются на площади Бакедано в центре города и в целом мероприятия проходят мирно. Однако одна из групп манифестантов пыталась устроить поджог расположенной неподалёку станции метро, передаёт радио Bio-Bio.

Чилийцы требуют отмены режима чрезвычайного положения и отзыва военных с улиц городов. Кроме того, они протестуют против социального неравенства и настаивают на изменении экономической и социальной политики государства.

Как писал News.ru ранее, два человека погибли и как минимум 17 пострадали в результате наезда автомобиля на участников массовых протестов в городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге Чили. Пикетчики проводили мирный марш протеста. Водитель, въехавший в толпу, находился в нетрезвом состоянии.