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СМИ: на Ангелу Меркель готовилось покушение 

Газета.Ru 27 минут назад
На Меркель готовилось покушение
Фото: Reuters
На канцлера Германии Ангелу Меркель могло готовиться покушение. О нем, вероятно, помышлял исполнитель нападения на ярмарку в Берлине в 2016 году Анис Амри, пишет germania.one со ссылкой на данные расследования Федерального управления уголовной полиции страны.
По данным расследования, за семь недель до теракта гражданин Туниса делал селфи у канцелярии ФРГ. На одном снимке было указано окно кабинета, который принадлежит Меркель.
Кроме того, правоохранители нашли на телефоне Амри фотографии возле ее дома.
"Террорист вел слежку за канцлером Германии", — говорится в заявлении управления.
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В мире , Европа , Ангела Меркель , Германия
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