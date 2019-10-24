Спикер Рады обвинил ПАСЕ в потакании «агрессии» России

По его словам, украинские власти обеспокоены подрывом эффективности органов Совета Европы из-за отмены права вводить санкции против стран-членов организации, нарушающих свои обязательства.

«Двойные стандарты, которые, к сожалению, иногда становятся частью повседневного процесса принятия решений в СЕ, ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации», — заявил Разумков.

Спикер Рады отметил, что отказ украинской делегации от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) является обоснованным, поскольку Россия была возвращена в орган без выполнения резолюций о «продолжающейся вооруженной агрессии против Украины».

«Это решение — реакция на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях», — пояснил политик.

При этом Разумков отметил принадлежность Украины к «европейскому дому свободных наций», подчеркнув, что граждане страны заплатили «сверхвысокую цену, защищая ценности демократического мира».

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение России в ассамблею. По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько, Киев будет проводить консультации с партнерами по ПАСЕ для поиска общих подходов и решений, которые «позволили бы вернуть организации ее репутацию».