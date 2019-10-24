Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер Рады обвинил ПАСЕ в потакании «агрессии» России 

Lenta.ru 43 минуты назад
Спикер Рады обвинил ПАСЕ в потакании «агрессии» России
Фото: РИА Новости
Совет Европы (СЕ) слабо реагирует на нарушение Россией прав человека и дискредитацию организации. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на Европейской конференции председателей парламентов стран-членов СЕ и партнеров, передает «Укринформ».
По его словам, украинские власти обеспокоены подрывом эффективности органов Совета Европы из-за отмены права вводить санкции против стран-членов организации, нарушающих свои обязательства.
«Двойные стандарты, которые, к сожалению, иногда становятся частью повседневного процесса принятия решений в СЕ, ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации», — заявил Разумков.
Спикер Рады отметил, что отказ украинской делегации от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) является обоснованным, поскольку Россия была возвращена в орган без выполнения резолюций о «продолжающейся вооруженной агрессии против Украины».
«Это решение — реакция на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях», — пояснил политик.
При этом Разумков отметил принадлежность Украины к «европейскому дому свободных наций», подчеркнув, что граждане страны заплатили «сверхвысокую цену, защищая ценности демократического мира».
23 сентября украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение России в ассамблею. По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько, Киев будет проводить консультации с партнерами по ПАСЕ для поиска общих подходов и решений, которые «позволили бы вернуть организации ее репутацию».
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Последние новости
США отправят танки на «защиту» сирийской нефти от ИГ, Асада и Ирана США отправят танки на «защиту» сирийской нефти от ИГ, Асада и Ирана Украина приготовилась к переговорам о возвращении Крыма Украина приготовилась к переговорам о возвращении Крыма Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
Комментарии1
В мире , Украина , Дмитрий Разумков , Совет Европы , Верховная Рада , Укринформ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией112
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52126
Сын Абызова срочно покинул Россию
Сын Абызова срочно покинул Россию33
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны89
Бежали с родины? Тайна грузовика с 39 трупами
Бежали с родины? Тайна грузовика с 39 трупами2
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение