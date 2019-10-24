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Украинцы сдержанно оценили перемены в стране 

News.ru 34 минуты назад
Украинцы оценили перемены в стране
Фото: president.gov.ua
Состояние дорог на Украине улучшается, но медленно. Свобода слова защищена, но слабо. Борьба с коррупцией идёт, но недостаточная. Таковы результаты опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг».
По данным исследователей, изменения в состоянии дорог увидели около 40% опрошенных. Однако 46% заявили о том, что на трассах стало опаснее.
31% респондентов отметили позитивные сдвиги в курсе национальной валюты. При этом 52% недовольны растущими тарифами на коммунальные услуги, а 73% — ценами в целом.
23% заметили улучшение в ситуации со свободой слова, 21% довольны международным имиджем страны, 19% удовлетворены отношениями Украины с Западом. При этом в возможностях найти работу улучшения увидели только 18%, а в борьбе с коррупцией — 17%.
Изменения качества медицинского обслуживания украинцы и вовсе раскритиковали: 45% отметили ухудшение, ещё 30% — отсутствие изменений. Лишь 12% довольны тем, как их лечат.
Исследование проводилось с 19 по 22 октября на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Опрошены были 2,5 тысячи респондентов.
Ранее News.ru писал, что в целом только каждый пятый украинец заметил перемены к лучшему в стране. Большинство каких-либо позитивных изменений не наблюдают.
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В мире , Украина
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