Украинцы оценили перемены в стране

Украинцы сдержанно оценили перемены в стране

Состояние дорог на Украине улучшается, но медленно. Свобода слова защищена, но слабо. Борьба с коррупцией идёт, но недостаточная. Таковы результаты опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг».

По данным исследователей, изменения в состоянии дорог увидели около 40% опрошенных. Однако 46% заявили о том, что на трассах стало опаснее.

31% респондентов отметили позитивные сдвиги в курсе национальной валюты. При этом 52% недовольны растущими тарифами на коммунальные услуги, а 73% — ценами в целом.

23% заметили улучшение в ситуации со свободой слова, 21% довольны международным имиджем страны, 19% удовлетворены отношениями Украины с Западом. При этом в возможностях найти работу улучшения увидели только 18%, а в борьбе с коррупцией — 17%.

Изменения качества медицинского обслуживания украинцы и вовсе раскритиковали: 45% отметили ухудшение, ещё 30% — отсутствие изменений. Лишь 12% довольны тем, как их лечат.

Исследование проводилось с 19 по 22 октября на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Опрошены были 2,5 тысячи респондентов.

Ранее News.ru писал, что в целом только каждый пятый украинец заметил перемены к лучшему в стране. Большинство каких-либо позитивных изменений не наблюдают.