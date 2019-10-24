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Пока вы не уснули: почему США не нападают на Россию 

Рамблер 43 минуты назад

Песков ответил на вопрос о преемнике Путина

Дмитрий Киселев заявил первокурсникам факультета журналистики МГУ, будто Путин сам говорил, что думает о преемнике с утра до вечера.

Украинский хор записал видеообращение к россиянам

Артисты украинского хора имени Веревки записали видеообращение, в котором выступили за «мир и любовь» и призвали бороться с кризисом в Донбассе путем переговоров.

Дело MH17: следствие утаивает детали

Немецкий частный детектив Йозеф Реш отозвал предложение о передаче материалов своего расследования катастрофы MH17 властям.

Раскрыта цель России в Сирии

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о нахождении в Сирии небольшого числа американских военных, Песков подчеркнул, что только российские подразделения находятся на территории САР легитимно.

Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос

Facebook
Екатерину Конопенко, уволенную за распространённые в сети обнаженные фото 20-летней давности, вызывают на допрос.

Россия направила Армении ноту протеста

Россия направит Армении ноту протеста из-за без веских оснований срыва тендера на поставку военной техники.

Смертельный номер: медведь напал на дрессировщика

vk.com/4helpmum
В карельском городе Олонец в передвижном цирке медведь во время выступления напал на дрессировщика и попытался его загрызть.

Почему программу Малахова сняли с эфира

кадр из программы
Выход программы «Прямой эфир» про гибель золотодобытчиков в Красноярском крае был запланирован только на Дальний Восток и Сибирь.

Новую масштабную приватизацию готовят в России

Минэкономразвития уже работает над более амбициозным планом приватизации. Об этом журналистам заявил министр финансов России Антон Силуанов,

Пенсии в России предложили платить по-новому

Центробанк внедрит в Систему быстрых платежей (СБП) переводы пенсий и различных пособий, поступающих из бюджета в адрес физических лиц.

Что удерживает США от нападения на Россию

Вашингтон по-прежнему опасается Россию, несмотря на распад Советского Союза и многократное уменьшение оборонного бюджета.
Комментарии
В мире , Видео , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Дмитрий Киселев , Дональд Трамп , Йозеф Реш , МГУ , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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