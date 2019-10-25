Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В эстонском поселке Таэбла снесли памятник советским воинам 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
В Эстонии снесли памятник советским воинам
Фото: © Muinsuskaitseamet / Läänemaa nõunik
В Эстонии снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, сообщили в посольстве РФ.
"Да, у нас есть информация о произошедшем. Сейчас мы пытаемся связаться с господином Микком Лыхмусом, старейшиной волости Ляэне-Нигула, на территории которой находился памятник. Хотим получить от него объяснение. После этого будем принимать решение о наших дальнейших шагах", — сообщил Sputnik Эстония пресс-атташе российского посольства Сергей Тамби.
Как отмечает Sputnik, на данный момент известно, что памятник советским воинам был частью братской могилы на территории Таэблаской гимназии. Сейчас там работает тяжелая строительная техника и от захоронения ничего не осталось. Братская могила и памятник появились в Таэбла в 1949 году — здесь были перезахоронены красноармейцы с близлежащих кладбищ.
В июле 2007 года памятник был украден, позднее его восстановили. На плите значились имена трех советских военных. Также говорилось о 23 перезахороненных воинах, данных о которых нет, добавляет Sputnik.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Последние новости
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка Украинский хор выступил с обращением к россиянам Украинский хор выступил с обращением к россиянам Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
Комментарии
В мире , Происшествия , ИА Sputnik , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мутят воду»: В России «раскусили» мотивы Киева
«Мутят воду»: В России «раскусили» мотивы Киева2
Россия поссорилась с Арменией
Россия поссорилась с Арменией159
«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации
«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации399
Кремль ответил Трампу по Сирии
Кремль ответил Трампу по Сирии219
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма26
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение