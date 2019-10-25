В Эстонии снесли памятник советским воинам

В эстонском поселке Таэбла снесли памятник советским воинам

Эстонии снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, сообщили в посольстве РФ.

"Да, у нас есть информация о произошедшем. Сейчас мы пытаемся связаться с господином Микком Лыхмусом, старейшиной волости Ляэне-Нигула, на территории которой находился памятник. Хотим получить от него объяснение. После этого будем принимать решение о наших дальнейших шагах", — сообщил Sputnik Эстония пресс-атташе российского посольства Сергей Тамби.

Как отмечает Sputnik, на данный момент известно, что памятник советским воинам был частью братской могилы на территории Таэблаской гимназии. Сейчас там работает тяжелая строительная техника и от захоронения ничего не осталось. Братская могила и памятник появились в Таэбла в 1949 году — здесь были перезахоронены красноармейцы с близлежащих кладбищ.

В июле 2007 года памятник был украден, позднее его восстановили. На плите значились имена трех советских военных. Также говорилось о 23 перезахороненных воинах, данных о которых нет, добавляет Sputnik.