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На Украине предложили продавать демонтированные памятники Ленину на электронных торгах 

ТАСС + ещё 1 33 минуты назад
На Украине предложили скупать памятники Ленину
Фото: РИА Новости
Украинское государственное предприятие СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом) предложило владельцам демонтированных памятников Владимиру Ленину продавать монументы на своей торговой площадке, чтобы извлекать финансовую пользу от процесса "декоммунизации" в стране. Об этом сказано в сообщении СЕТАМ в Facebook.
"СЕТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизированные памятники В. И. Ленину. Продадим и заработаем для вас деньги!", — сказано в сообщении.
Несколько пробных торгов, на которых продавались монументы советскому вождю, ранее уже состоялись на Украине. В конце августа этого года с молотка был продан шеститонный бронзовый памятник Ленину в Желтых Водах (Днепропетровская область) высотой 4,5 м. Продавцом выступило местное коммунальное предприятие, которое планировало за вырученные деньги частично погасить собственные долги, а также выплатить задолженность по зарплате работникам предприятия. Монумент был продан за 500 тыс. гривен ($20 тыс. по текущему курсу), имя покупателя осталось неизвестным.
Между тем эти торги в последующем оказались в центре скандала. Местный городской совет обратился в суд с просьбой аннулировать итоги аукциона. В горсовете поясняли, что коммунальное предприятие продало Ленина самовольно, поскольку памятник компании не принадлежал, а являлся собственностью местной общины.
Как сообщал глава предприятия СЕТАМ Виктор Вишнев, еще одни торги состоялись в Черкасской области.
"В Черкасской области мы также продавали Ленина, показали неплохой результат, тогда на 10% поднялась (итоговая) цена. То есть, такие активы довольно интересные, они пользуются спросом", — заявлял он в интервью украинской телепрограмме ТСН.
На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.
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В мире , Украина
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