На Украине предложили скупать памятники Ленину

На Украине предложили продавать демонтированные памятники Ленину на электронных торгах

Украинское государственное предприятие СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом) предложило владельцам демонтированных памятников Владимиру Ленину продавать монументы на своей торговой площадке, чтобы извлекать финансовую пользу от процесса "декоммунизации" в стране. Об этом сказано в сообщении СЕТАМ в Facebook.

"СЕТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизированные памятники В. И. Ленину. Продадим и заработаем для вас деньги!", — сказано в сообщении.

Несколько пробных торгов, на которых продавались монументы советскому вождю, ранее уже состоялись на Украине . В конце августа этого года с молотка был продан шеститонный бронзовый памятник Ленину в Желтых Водах (Днепропетровская область) высотой 4,5 м. Продавцом выступило местное коммунальное предприятие, которое планировало за вырученные деньги частично погасить собственные долги, а также выплатить задолженность по зарплате работникам предприятия. Монумент был продан за 500 тыс. гривен ($20 тыс. по текущему курсу), имя покупателя осталось неизвестным.

Между тем эти торги в последующем оказались в центре скандала. Местный городской совет обратился в суд с просьбой аннулировать итоги аукциона. В горсовете поясняли, что коммунальное предприятие продало Ленина самовольно, поскольку памятник компании не принадлежал, а являлся собственностью местной общины.

Как сообщал глава предприятия СЕТАМ Виктор Вишнев, еще одни торги состоялись в Черкасской области.

"В Черкасской области мы также продавали Ленина, показали неплохой результат, тогда на 10% поднялась (итоговая) цена. То есть, такие активы довольно интересные, они пользуются спросом", — заявлял он в интервью украинской телепрограмме ТСН.

На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.