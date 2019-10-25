Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма

Украина захотела начать переговоры о возвращении Крыма

Украинская сторона готова к проведению переговоров о возвращении Крымского полуострова в состав страны. Об этом заявила спикер украинского МИД Катерина Зеленко, передает "Интерфакс".

По мнению Зеленко, российская сторона в 2014 году совершила международное преступление против Украины.

Она отметила, что страна в настоящее время готова к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине вернуть Крым.

"Главной целью [переговоров] станет восстановление суверенитета Украины над… республикой Крым и Севастополем", — подчеркнула Зеленко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.