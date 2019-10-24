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В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
В НАТО выразили оптимизм насчет Сирии
Фото: РИА Новости
НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Меня обнадеживает тот факт, что в последние дни мы видели значительное снижение насилия, боев. На этой основе мы должны работать для устойчивого политического решения кризиса в Сирии. Ситуация все еще хрупкая, но по крайней мере мы видели некоторый прогресс", — сказал он перед началом министерских переговоров в штаб-квартире организации.
Во вторник в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, по результатам которых был подписан меморандум по стабилизации обстановки в арабской республике.
Согласно документу, силы самообороны курдов отводятся на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира", которую Анкара проводит против них с 9 октября.
Со среды на сирийскую сторону границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, призванные содействовать выводу курдов.
После этого начинается совместное патрулирование оговоренной территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы.
В четверг в российском Минобороны заявили, что сейчас на территории Сирии реальных боевых действий нет.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Политика , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , Министерство обороны , НАТО , Сирия
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