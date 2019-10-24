Где в Европе жить хорошо?

ИноСМИ. В статье приводятся данные нескольких исследований на эту тему и даже сравнивается уровень жизни с одним из самых дорогих американских городов — Где в Европе лучше всего живется? Над этим задумался колумнист. В статье приводятся данные нескольких исследований на эту тему и даже сравнивается уровень жизни с одним из самых дорогих американских городов — Нью-Йорком . В заключение приводится очень интересный рейтинг уровня жизни в Европе.

Новые статистические данные по уровню доходов в странах ЕС вызвали в европейских СМИ дискуссию на тему «где в Европе жить хорошо». Ведь стоимость жизни и покупательная способность сильно отличаются по странам континента. Согласно данным, опубликованным федеральным бюро статистики Германии , жить во Франции Италии и странах Бенилюкса, не говоря о сверхдорогой Дании , выйдет для кошелька дороже, чем в ФРГ. Если принять средний индекс стоимости жизни в Евросоюзе за 100%, то в Германии он будет выше всего лишь на 4,3%. Вместе с тем, в Дании он будет превышать среднюю отметку на 37,9%, в Ирландии на 27,3%, в Люксембурге на 26,6%, Финляндии — на 22,5%, Швеции — на 18,5%. С другой стороны, в странах «новой Европы» — Польше Чехии — зарплаты значительно ниже, но люди платят меньше за продовольствие, жилье и электроэнергию. Дешевле всего в Болгарии — потребительская корзина будет здесь стоить почти вдвое меньше среднеевропейского уровня, но и качество жизни намного ниже.

Особенно высока стоимость жизни за пределами Евросоюза: в Исландии — на 56% выше среднеевропейского уровня, в Швейцарии — на 52%, Норвегии — на 48%. Чрезвычайно дешево выглядит Турция — на 57% ниже среднеевропейского индекса. Согласно международной базе данных Numbeo, которая принимает за 100% стоимость жизни в Нью-Йорке, в Европе этот уровень дороговизны превышают только Швейцария, Исландия и Норвегия. В Германии соответствующий показатель составляет 74,35%, Франции — 83,86%, Великобритании — 75,85%, Италии —79%, Испании — около 62%, Чехии — 50%, Польше — 45% и Венгрии — 48,6%.

По оценке международного рекрутингового агентства Glassdoor, которое провело оценку на основе покупательной способности (разницы доходов и расходов), среди стран Европы на рынке труда наиболее привлекательна Швейцария, значительно опережающая Германию и Данию. Средняя ежегодная зарплата в Швейцарии — 72 тысячи евро — что в 1,7 раза выше, чем в США , где она составляет 41 тысячу евро, и в семь раз выше, чем в Греции , где она не превышает 10-12 тысяч евро. При этом не стоит забывать и высокую стоимость жизни в Швейцарии: Женева и Цюрих намного дороже Нью-Йорка, который входит в список самых дорогих городов мира. Продукты питания в Швейцарии также традиционно дороже, чем в Германии, и швейцарцы регулярно совершают шопинг-туры в немецкие супермаркеты.

Что касается Франции, то эта страна, согласно французскому экономическому изданию Les Echos, выглядит не слишком привлекательно в сравнении со своими европейскими соседями. Хотя стоимость жизни во Франции дешевле, чем в сверхдорогих Великобритании, Дании или Ирландии, а жизнь в Париже также на 35% дешевле, чем в Нью-Йорке, все портят невысокие зарплаты. Средний француз получает брутто 36 тысяч евро в год — чуть меньше, чем в Германии, но с более дорогой потребительской корзиной. В Германии граждане получают гораздо больше товаров и услуг за свои деньги, чем жители соседних стран «старой» Европы (Франции, Италии, Бенилюкса).

В нижней части рейтинга зарплат находятся Эстония — 1 тысяча евро в месяц, Греция — 900, Чехия — 870, Польша — 750, Литва, Венгрия и Латвия — 650-690, Болгария — 420. Необходимо отметить, что все данные по зарплатам даются брутто, без вычета налогов, страховых и социальных взносов, которые в странах Западной Европы могут доходить до 50% а иногда и превышать эту планку.

Кроме соотношения доходов-расходов есть и другие факторы, определяющие качество жизни. Это климат, экология, уровень образования и культуры, дружелюбие местных жителей, перспективы интеграции для иностранцев. Назвать веселой атмосферу в Швейцарии, Дании или Норвегии трудно, а климат в Великобритании не слишком приятен. Недаром список европейских стран по привлекательности для жизни возглавляет Испания, кроме одного — низкого уровня зарплат. Вместе с тем, «лучшим городом мира» по оценкам большинства рейтинговых агентств признана Вена, где сочетаются немецкий порядок, итальянское веселье, культурное разнообразие и красота окружающей природы — при вполне достойных зарплатах.

Вывод большинства наблюдателей: идеальных стран в Европе нет, но по сумме баллов американское агентство Glassdoor вывело следующий рейтинг:

1. Первое место занимает Швейцария. Несмотря на чудовищную дороговизну, здесь одна из самых высоких в мире зарплат (72 тысячи евро в год). Покупательная способность швейцарцев — в два раза выше, чем у жителей Нью-Йорка.

2. На втором месте Дания. Вопреки дороговизне, средняя годовая зарплата в 55 тысяч евро позволяет сохранять высокую покупательную способность.

3. Третье место — за Германией. Несмотря на сопоставимую с Францией зарплату, здесь ниже цены и, соответственно, выше покупательная способность. Аренда жилья в Берлине и других городах значительно дешевле, чем в Париже.

4. Четвертое место занимает Швеция. Хотя средние зарплаты в 40 тысяч евро здесь ниже, чем в Норвегии, стоимость жилья также намного ниже, а качество жизни в целом — выше.

5. Достаточно высоко котируются Нидерланды, где годовые зарплаты в 45 тысяч евро неплохо сочетаются с невысокой стоимостью жизни и хорошей покупательной способностью.

6. В Финляндии зарплаты сопоставимы с западноевропейскими, но стоимость жизни значительно дешевле, чем Великобритании или Норвегии.

7. Норвегия — сверхдорогая страна, и даже высокая зарплата в 60 тысяч евро не позволяет чувствовать себя в «потребительском раю». Осло — четвертый по дороговизне город Европы после Цюриха, Женевы и Лондона.

8. Ирландия обеспечивает неплохое качество жизни, но годовой зарплаты в 50 тысяч евро может не хватить с учетом стремительно растущей дороговизны.

9. Австрия при сопоставимых с Великобританией зарплатах сохраняет умеренные цены на жилье и потребительскую корзину. С точки зрения качества жизни — это один из предпочтительных вариантов, а Вена признана лучшим городом мира.

10. Замыкает «десятку» лучших стран Великобритания. Зарплаты здесь больше, чем во Франции, но стоимость жизни также гораздо выше. Снять квартиру или номер отеля в Лондоне станет нагрузкой для любого кошелька.

11. Франция находится в нижней половине рейтинга. При зарплате в 36 тысяч евро здесь достаточно дорогая потребительская корзина. Это не компенсируется гастрономией, культурой и красотой природы.

12. Бельгия несмотря на приличную зарплату в 41 тысячу евро отстает по привлекательности ввиду высоких цен на жилье.

13. Испания привлекательна во всех отношениях — кроме уровня зарплат. Тем не менее, в европейском рейтинге «привлекательности» страна опережает Италию.

14. Италия также отличается низким уровнем зарплат при достаточно высоких ценах. Вместе с тем, в последние годы ситуация улучшается, аренда квартир в Риме становится доступной.

15. Португалия находится внизу таблицы: здесь очень низкий уровень зарплат (15,500 евро в год), страна страдает от жестких мер экономии. Однако стоимость жизни и аренда квартир доступны для иностранцев, которые приехали не работать, а отдыхать.