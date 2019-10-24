Зачем в Испании откопали диктатора Франко

Тело бывшего главы государства эксгумируют назло неонацистам

На 24 октября правительство Испании наметило перенос останков фашистского диктатора Франсиско Франко из мемориала в Долине Павших на обычное кладбище в Мадриде . Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, воплотить это решение удалось только после нескольких лет споров во властных кругах и судебных тяжб. Спустя более 40 лет после смерти Франко испанцы всё ещё не могут примириться с его наследием.

Мемориал в Долине Павших, расположенный примерно в 50 км от Мадрида, закрыли для посетителей ещё 12 октября. Спецтехника и рабочие замерли в ожидании назначенной даты эксгумации — 24 октября, 10:30 утра (по местному времени). В конце сентября точку в долгой тяжбе по поводу останков Франко поставил Верховный суд Испании. Он постановил, что, несмотря на протесты потомков диктатора, перенос его останков правомерен, а согласие семьи на это не требуется.

После эксгумации останки (Франсиско Франко — News.ru) будут доставлены в мавзолей на кладбище Мингоррубио, где покоится его вдова Кармен Поло, — сказано в заявлении испанского правительства. — Как эксгумация, так и перезахоронение будут проходить непублично и в присутствии семьи.

Wikimedia

Вопрос о переносе останков Франко из помпезного мемориала давно беспокоит испанское общество. Долина Павших задумывалась как место памяти жертв гражданской войны 1936-1939 годов, как со стороны сторонников Франко, так проигравших повстанцев. При этом сам диктатор, правивший Испанией с 1939 по 1975 год, не хотел быть там захороненным. Ведь это было место упокоения жертв войны, а не её победителей. Однако история рассудила иначе, и после смерти Франко его могила в Долине Павших стала местом паломничества неонацистов. Поклонение фашистскому лидеру в Испании не считается преступлением. Более того, до сих пор действует Национальный фонд Франсиско Франко, единственная цель которого — оправдывать «несправедливо порицаемого» государственного деятеля. Вплоть до своей смерти в 2017 году его возглавляла дочь диктатора Кармен Франко.

Чтобы положить конец традиции неонацистов собираться в Долине Павших и чествовать Франко, испанские власти постановили перенести его останки на кладбище, которое в силу небольших размеров не подходит для масштабных собраний. Семья диктатора пыталась оспорить это решение, выступая за то, чтобы их родственника перезахоронили в семейном склепе, расположенном на территории кафедрального собора Альмудена в Мадриде, но безуспешно.

Серьёзно рассматривать вопрос перезахоронения в Мадриде начали ещё в 2011 году. Тогда была создана специальная комиссия из философов, теологов и юристов, которым поручили изучить все тонкости процедуры. Они пришли к выводу, что правительство имеет полное право на эксгумацию Франко без согласия его семьи. Для социалистического правительства Педро Санчеса было важно завершить эксгумацию до следующих выборов и записать борьбу с наследием франкизма в свой актив. И им это удалось: процедура совершилась как раз незадолго до досрочных парламентских выборов 10 ноября.

В планах у социалистов не только убрать тело Франко из Долины Павших, но и трансформировать сам мемориал, страдающий от неоднозначной репутации. В нём похоронены 33 000 погибших в гражданской войне с обеих сторон, но строился он во времена Франко с использованием труда 20 000 заключённых. Стоит ли упоминать, что множество из них были отправлены в испанские «гулаги» за критику верховного лидера.

Одним из них был историк Николас Санчес-Альборноз. Сегодня ему 92 года, и он считает, что о мемориале, построенном руками жертв режима, нужно просто забыть. Благо он уже начал разрушаться, потому что был возведён из дешёвых материалов.

Ветер и дождь размывают статуи, — поделился Санчес-Альборноз с The Guardian. — На него не нужно больше тратить ни цента. Нужно позволить природе сделать своё дело и придумать другое решение (чтобы почтить память павших — News.ru). Чем скорее Долина Павших исчезнет, тем лучше.

Однако у правительства Испании другие планы. После эксгумации будет запущено общественное обсуждение по поводу будущего мемориала. Скорее всего, ему придадут более демократическое значение и сместят акцент на репрессии франкизма.