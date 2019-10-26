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Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ 

Рамблер + ещё 5 34 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Великая Отечественная война — не наша война». По его мнению, Белоруссия всегда страдала от войн, ведущихся Россией.
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России
Лукашенко дал эксклюзивное интервью казахстанскому телеканалу «Хабар», в котором сделал скандальное заявление.
«Беларусь да и Казахстан… Они ведь всегда были под чьей-то плеткой. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны — не наши войны. Отечественная война восемьсот двенадцатого года. Наполеон прошелся за Москву и обратно вернулся — через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. Потом первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка. Часть восточных губерний отошла к России, а до Минска — отошли к Польше по Рижскому договору. Потом вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Но мы, тем не менее, горя хлебнули. В последней войне треть нашего населения потеряли», — заявил Лукашенко.
Теперь, по словам Лукашенко, Белоруссия может «сама определять свою судьбу, „не нанося никакого ущерба соседям“.
Напомним, что Белоруссия до 1991 года никогда не была самостоятельным государством.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что в Туле умер ветеран Евгений Шалашников. освобождавший Белоруссию, штурмовавший Берлин и оставивший надпись на Рейхстаге.
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Теги:
В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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