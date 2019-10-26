Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ

Лукашенко дал эксклюзивное интервью казахстанскому телеканалу «Хабар», в котором сделал скандальное заявление.

«Беларусь да и Казахстан… Они ведь всегда были под чьей-то плеткой. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны — не наши войны. Отечественная война восемьсот двенадцатого года. Наполеон прошелся за Москву и обратно вернулся — через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. Потом первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка. Часть восточных губерний отошла к России, а до Минска — отошли к Польше по Рижскому договору. Потом вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Но мы, тем не менее, горя хлебнули. В последней войне треть нашего населения потеряли», — заявил Лукашенко.

Теперь, по словам Лукашенко, Белоруссия может «сама определять свою судьбу, „не нанося никакого ущерба соседям“.

Напомним, что Белоруссия до 1991 года никогда не была самостоятельным государством.