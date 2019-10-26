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Лукашенко назвал Великую Отечественную «не нашей войной» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 45 минут назад
Во время Великой Отечественной Белоруссию «стерли с лица земли», но это была «не ее война», считает президент республики Александр Лукашенко. С таким заявлением он выступил в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».
«Самое главное — Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено», — приводятся его слова на сайте президента Белоруссии.
«Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули», — заявил Лукашенко.
«Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном гражданского населения. В чем были виноваты дети, старики?» — добавил он.
Сейчас, по словам Лукашенко, Белоруссия может сама определять свою судьбу, «не нанося никакого ущерба соседям».
Ранее Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявлял, что белорусы и ленинградцы больше всех пострадали в Великой Отечественной войне.
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Теги:
В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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