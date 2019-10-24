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Большинство украинцев считает, что их стране не хватает мира, показал опрос 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Украинцы признались, чего хотят больше всего
Фото: РИА Новости
Более 70% жителей Украины считают, что стране больше всего не хватает мира, и около 40% населения хотят порядка и стабильности, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Семьдесят один процент отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. 43% — считают, что Украине нужен порядок, 40% — стабильность, 37% — единство, 36% — достаток, по 30% — развитие и справедливость, 8% — влиятельность в мире. Запрос на все перечисленные категории за последние три месяца вырос, больше всего — в отношении мира и порядка", — говорится в тексте опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга".
Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов из перечисленных.
Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Ранее социологическая служба имени Разумкова проводила опрос, согласно которому 56% жителей Украины выступают против закрепления в конституции особого статуса для Луганской и Донецкой областей. Из тех, кто поддерживают возвращение республик Донбасса под контроль Киева, 56% хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины "на тех же условиях, что были раньше" — до госпереворота в 2014 году.
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В мире , Конфликты , Социология , Украина
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