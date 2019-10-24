Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: исполнитель теракта в Берлине в 2016 году мог планировать атаку на дом Ангелы Меркель 

ТАСС 1 час назад
Дом Меркель мог стать целью теракта
Фото: ТАСС
Тунисец Анис Амри, устроивший теракт на рождественском рынке в Берлине в декабре 2016 года, изначально мог планировать атаки и на другие цели в Германии. Как сообщил в четверг телеканал ARD, в телефоне злоумышленника правоохранительные органы обнаружили сделанное им селфи у дома канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине.
Снимок был сделан в октябре 2016 года. Следователи также обнаружили фото Берлинского собора. Не исключено, что Амри "рассматривал собор как потенциальную цель для теракта", считают в правоохранительных органах.
19 декабря 2016 года Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на площади Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
ТАСС: последние новости
В Испании провели эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко В Испании провели эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко Мавзолей опустел. Испанцы спорят, стоило ли хоронить заново своего диктатора Франко Мавзолей опустел. Испанцы спорят, стоило ли хоронить заново своего диктатора Франко США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии
Комментарии
В мире , Исламское государство , МВД , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали1
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро39
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела14
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
«Страшный грех»: Диакон раскритиковал родных Заворотнюк
«Страшный грех»: Диакон раскритиковал родных Заворотнюк
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение