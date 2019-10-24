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Проповедница стала порнозвездой 

Рамблер 1 час назад
Американка Эдди Эндрюс променяла пост церковной проповедницы на съемки в порно. Своей историей она поделилась с New York Post. Об этом сообщает Lenta.ru.
Девушка росла в религиозной семье и на протяжении 18 месяцев была проповедницей веры мормонов. Американка призналась, что до 26 лет занималась сексом только один раз. Мормоны считают секс до свадьбы тяжким грехом.
Эндрюс рассказала, что стала терять свою индивидуальность из-за религии. Она стала скучать по пению, танцам и игре на сцене, которыми увлекалась в прошлом. Когда она не смогла посетить свадьбу сестры, так как ее платье считалось слишком нескромным, девушка решила изменить свою жизнь.
В 2017 году американка перестала посещать церковь. В следующем году она переехала в Калифорнию, чтобы стать актрисой. Эндрюс не смогла найти работу и решила попробовать себя в качестве танцовщицы.
После этого ее начали приглашать на съемки в порно. В январе 2019 года у Эндрюс появился личный агент, и ее популярность в индустрии начала стремительно расти.
В настоящий момент у девушки больше 73 тысяч подписчиков в Instagram. Также она попала на обложку международного мужского журнала Penthouse. Эндрюс отметила, что ее семья была удивлена выбором дочери, но приняла его.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
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В мире , Фото
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