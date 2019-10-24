Адвокат рассказал о жизни Сноудена в России

Кучерена: Сноуден не жалуется на жизнь в России

Ранее Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану , в котором признался, что «оказался в ловушке», когда попал в Россию. Он добавил, что ему непросто жить в стране, действия властей которой он подвергает критике.

«Тот факт, что в 2013 году Сноуден летел в Латинскую Америку — это правда. Он действительно не собирался оставаться в России, но в связи с блокировкой паспорта в транзитной зоне «Шереметьево» остался. При этом я с ним очень часто вижусь и никаких жалоб на то, что ему плохо здесь живется, нет. Жить в России — его инициатива, и его статус позволяет свободно передвигаться по нашей территории и также переезжать в другие страны мира. Поэтому я могу сказать точно, что у него нет в планах менять место пребывания, и, более того, он собирается продлевать вид на жительство в 2020 году в связи с его окончанием», — заявил Кучерена.

Давать интервью российским СМИ Сноуден отказывается, объясняя это тем, что не хочет быть узнаваем в России. Бывший сотрудник ЦРУ уверен, что такой способ поможет людям забыть его лицо, и он сможет «заниматься своей жизнью».