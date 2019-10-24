На Украине предложили отменить закон о люстрации

Законопроект Бужанского предполагает отмену закона «Об очищении власти» и пересмотр правительством всех связанных с ним нормативно-правовых актов.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию государственных служащих на Украине нарушением их прав. Судьи приняли решение после рассмотрения жалоб пятерых украинских чиновников, уволенных в 2014 году на основании закона «Об очищении власти». ЕСПЧ постановил, что Украина нарушила право госслужащих на справедливое судебное разбирательство, а также право на уважение частной жизни, поскольку увольнение повлияло на их жизнь и карьеру.

17 сентября Конституционный суд Украины снял с повестки дня рассмотрение вопроса о соответствии конституции закона о люстрации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вывел из-под действия люстрации руководителя своей администрации Андрея Богдана путем образования офиса главы государства.

Закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко . Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича , и регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».