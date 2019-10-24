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На Украине предложили отменить закон о люстрации 

Lenta.ru 38 минут назад
На Украине предложили отменить закон о люстрации
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский предлагает парламенту признать недействительным закон о люстрациях. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Законопроект Бужанского предполагает отмену закона «Об очищении власти» и пересмотр правительством всех связанных с ним нормативно-правовых актов.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию государственных служащих на Украине нарушением их прав. Судьи приняли решение после рассмотрения жалоб пятерых украинских чиновников, уволенных в 2014 году на основании закона «Об очищении власти». ЕСПЧ постановил, что Украина нарушила право госслужащих на справедливое судебное разбирательство, а также право на уважение частной жизни, поскольку увольнение повлияло на их жизнь и карьеру.
17 сентября Конституционный суд Украины снял с повестки дня рассмотрение вопроса о соответствии конституции закона о люстрации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вывел из-под действия люстрации руководителя своей администрации Андрея Богдана путем образования офиса главы государства.
Закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича, и регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».
Верховная Рада приняла закон о люстрации в сентябре 2014 года. В том же месяце Виталий Ярема, занимавший тогда пост генпрокурора Украины, заявил, что этот документ во многих пунктах не соответствует конституции страны и требованиям международного законодательства. Очищение власти было одним из требований активистов Майдана в ходе акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Виктор Янукович , Максим Бужанский , Андрей Богдан , Виталий Ярема , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕСПЧ , Верховная Рада
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