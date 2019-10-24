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Грузия доставила хакера Сумбаева на границу с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 33 минуты назад
Грузия доставила хакера Сумбаева на границу с РФ
Фото: РИА Новости
Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» на грузино-российской границе, сообщила вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани.
«Через несколько минут он будет передан российской стороне», — приводит ее слова ТАСС.
Приказ об экстрадиции в Россию Сумбаева, который проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной, был издан еще 30 сентября. На прошлой неделе глава грузинского минюста сказала, что грузинская сторона даст обвиняемому разумный срок для обжалования решения об экстрадиции в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
В июле Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Сумбаева.
В Тбилиси Сумбаев был задержан в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия и изготовление и использование фальшивого документа.
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В мире , Криминал , Тея Цулукиани , Евгения Шишкина , Ярослав Сумбаев , ЕСПЧ , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Грузия
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