Грузия доставила хакера Сумбаева на границу с РФ

Грузия доставила хакера Сумбаева на границу с Россией

«Через несколько минут он будет передан российской стороне», — приводит ее слова ТАСС.

В июле Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Сумбаева.

В Тбилиси Сумбаев был задержан в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия и изготовление и использование фальшивого документа.