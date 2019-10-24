«Хотят перестроить мир»: США сравнили Китай и Россию

В США сравнили уровень угрозы от Китая и России

«Расставляя стратегические приоритеты, Китай в списке потенциальных угроз стоит для США на первом месте, Россия на втором», — приводит его слова ТАСС.

По словам министра, обе страны хотят «перестроить мир» по своим потребностям путем «манипуляций».

«Пекин и Москва хотят перестроить мир, чтобы он соответствовал их потребностям, они подрывают суверенитет слабых наций путем политических манипуляций и экономического давления», — заявил он.

Он также заявил, что мировая система, существовавшая после Второй мировой войны, всегда служила процветанию США. Однако, по его словам, если Вашингтон совместно с НАТО не будут прилагать усилия для её защиты, она в будущем может перестать существовать.

Министр ещё раз подчеркнул приверженность США альянсу, а также призвал членов НАТО увеличить вклад в него до 2% ВВП к 2024 году. По его словам, в настоящее время, только восемь стран альянса увеличили свои военные расходы до этого уровня.