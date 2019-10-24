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В США сравнили уровень угрозы от Китая и России 

Rambler News Service + ещё 2 23 минуты назад
«Хотят перестроить мир»: США сравнили Китай и Россию
Фото: ТАСС
Китай представляет большую потенциальную угрозу для национальной безопасности США, чем Россия, заявил министр обороны США Марк Эспер, выступая в Брюсселе в Германском фонде Маршалла в преддверии встречи министров обороны НАТО.
«Расставляя стратегические приоритеты, Китай в списке потенциальных угроз стоит для США на первом месте, Россия на втором», — приводит его слова ТАСС.
По словам министра, обе страны хотят «перестроить мир» по своим потребностям путем «манипуляций».
«Пекин и Москва хотят перестроить мир, чтобы он соответствовал их потребностям, они подрывают суверенитет слабых наций путем политических манипуляций и экономического давления», — заявил он.
Он также заявил, что мировая система, существовавшая после Второй мировой войны, всегда служила процветанию США. Однако, по его словам, если Вашингтон совместно с НАТО не будут прилагать усилия для её защиты, она в будущем может перестать существовать.
Министр ещё раз подчеркнул приверженность США альянсу, а также призвал членов НАТО увеличить вклад в него до 2% ВВП к 2024 году. По его словам, в настоящее время, только восемь стран альянса увеличили свои военные расходы до этого уровня.
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Комментарии
В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Оружие , Политика , Марк Эспер , НАТО , ИТАР-ТАСС , Брюссель , Китай , США
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