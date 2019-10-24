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В Латвии оказалось слишком много бездельников 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 40 минут назад
В Латвии оказалось «слишком много бездельников»
Фото: ТАСС
Советник главы правительства Латвии по вопросам демографии Имантс Парадниекс посетовал на то, что в стране «слишком много бездельников».
По словам советника, им «выгодно таковыми являться», передает РИА «Новости».
Как заявил Парадниекс, «большая часть людей считают, что им невыгодно работать, что это нормально». В стране «десятки тысяч безработных», что «намного больше, чем должно быть».
В частности, Парадниекс рассказал, что после «полуторагодичного отпуска по уходу за ребенком» женщины предпочитают «продолжить уход и оформляют статус безработного».
Советник считает, что «это неправильно». Он призвал «все это привести в порядок». Парадниекс полагает, что сама система пособий «работает неправильно», ее нужно изменить, простимулировав жителей страны искать работу, а не сидеть дома.
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В мире , Прибалтика , РИА Новости , Латвия
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