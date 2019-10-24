Потопить Трампа: Госдеп покажет украинское досье

Госдеп должен в течении 30 дней предоставить документы, связанные с отношениями между Белым домом и Украиной, такое решение вынес федеральный суд Вашингтона по соответствующему иску компании American Oversight.

Правозащитная организация затребовала документы у ведомства в рамках закона «О свободе информации», отмечает Associated Press. По мнению юристов фирмы, сведения о контактах между администрацией президента США Дональда Трампа и Украиной представляют особый общественный интерес.

К слову, американский закон «О свободе информации» предоставляет любому человеку возможность запросить интересующие его данные у федерального ведомства. Закон предусматривает девять пунктов, которые могут использовать правительственные учреждения, чтобы отказать заявителю. В частности, нельзя запросить секретную информацию или данные, связанные с частной жизнью других лиц. Однако решение суда по иску правозащитников из American Oversight намекает на законность их требований.

Судья Кристофер Купер на заседании согласился с тем, что организация вправе запросить от Госдепа документы, так как они не отмечены «грифом секретно» и действительно могут быть интересны общественности.

При этом American Oversight, в частности, потребовала от ведомства предоставить сведения о взаимоотношениях адвоката президента Рудольфа Джулиани с властями Украины и документы, связанные с отзывом посла в Киеве Мари Йованович , которая занимала этот пост в 2016-2019 годах.

Суд же постановил, что Госдеп вместе с организацией должны определить, какие документы могут быть выпущены. Дело в том, что Джулиани не является сотрудником Госдепа, а сведения по Украине могут включать фрагменты его личной переписки. Таким образом публикация писем Джулиани станет нарушением закона о свободе информации, так как это затронет его интересы.

Однако глава American Oversight Остин Эверс считает, что фрагменты писем и сообщений адвоката Трампа будут раскрыты, хоть и с небольшим количеством правок, поскольку Джулиани сам публиковал в СМИ свои переписки по украинскому вопросу.

Уверенность Эверса не разделяет глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев . В беседе с «Газетой.Ru» он предположил, что большая часть этих материалов может быть закрашена черным маркером.

«Они исполнят требование суда в тех пределах, в которых они могут. Если они захотят отказать, они откажут. Если эти бумаги носят гриф «совершенно секретно» и прочее, они их не покажут. А если нет, они предоставят только ту информацию, которая может быть открыта», — добавил он.

При этом Госдеп спокойно отреагировал на решение суда, в ведомстве лишь заявили, что пока не знают, сколько записей может быть охвачено запросом правозащитной организации. Как отмечает Associated Press, юристы Госдепа выявили тысячи потенциальных документов, связанным с Джулиани и Йованович. Соответственно, пока не понятно, сможет ли ведомство в срок исполнить судебное решение.

Правозащитная организация American Oversight была создана в 2017 году. Главная цель компании — выявление злоупотреблений со стороны Трампа и его администрации. Организация при этом утверждает, что не поддерживает ни одну из американских партий и действует беспристрастно.

Иск компании к Госдепу напрямую связан с запуском процедуры импичмента Трампа в конгрессе. Демократы начали расследование против главы Белого дома еще в конце сентября. Поводом послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским , в ходе которого американский лидер якобы надавил на своего коллегу.

Трамп попросил своего собеседника возобновить расследование против украинской фирмы Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена . Учитывая, что Байден-старший — один из кандидатов в президенты США от Демократической партии , слова Трампа были расценены как попытка повлиять на выборы с помощью другого государства.

Расследование в отношении Трампа организовали три комитета палаты представителей — по реформам и надзору, разведке и иностранным делам. В рамках процедуры импичмента они потребовали от Госдепа предоставить им документы по отношениям Белого дома с Украиной, но получили отказ.

American Oversight, в свою очередь, обратилась к ведомству с практически аналогичным запросом и смогла добиться подтверждения своих прав в суде. В компании уверены, что эти документы могут доказать факт нарушения полномочий со стороны Трампа, а следовательно, подтвердить необходимость импичмента. С точки зрения компании, американская общественность должна увидеть материалы, которые Госдеп пока не предоставил конгрессменам.

Демократы и представители организации уверены, что данные Госдепа докажут виновность американского президента, но это может сыграть и против них. Трамп же не скрывает, что просил Зеленского расследовать дело в отношении сына Байдена. Он не раз отмечал, что его просьба связана с борьбой с коррупцией, а не предстоящими президентскими выборами.

Глава США считает, что Байден повлиял на правительство Украины еще будучи вице-президентом США, чтобы закрыть расследование против той самой компании Burisma, в которой работал его сын. И подозрения американского лидера подкрепляют заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который был главным инициатором дела против фирмы. По словам Шокина, он лишился должности из-за Байдена, разбирательство против компании закрыли, а Украина вдобавок получила $1 млрд финансовой помощи.

К тому же сам Байден еще в прошлом году хвастался увольнением «коррумпированного прокурора» и рассказывал, как угрожал лишить Киев американского кредита. По иронии судьбы демократы выдвигают такие же обвинения против Трампа сейчас. По их мнению, президент США угрожал Зеленскому лишить Киев финансовой помощи, если он не начнет расследование против Байдена.

Однако в рамках процедуры импичмента Трампу демократы систематически избегают разговоров о деле против сына Байдена на Украине, возможном давлении со стороны вице-президента и увольнении украинского генпрокурора. По мнению Рогулева, представители Демократической партии делают это намеренно.

«Они не хотят топить своего собственного кандидата. Тем не менее республиканцы точно не оставят Байдена в покое», — уверен эксперт.

К слову, интерес Трампа к расследованию против бывшего вице-президента неоспорим, а демократы думают, что глава США с помощью своей администрации искал компромат на Байдена. В таком случае документы Госдепа по Украине могут содержать отнюдь не доказательства «вины президента США», а наоборот подтвердить незаконные действия бывшего вице-президента США.

Схожая ситуация произошла со стенограммой переговоров президентов Украины и США. Под давлением демократов и общественности Белый дом опубликовал расшифровку переговоров, которая лишь подтвердила необоснованность обвинений демократов. Согласно расшифровке, Трамп действительно попросил Зеленского провести расследование, но никаких угроз в беседе не было.

При этом «украинский скандал» положительно повлиял на рейтинг Трампа, несмотря на огромное количество критики в его адрес. По опросу CNN, 41% американцев одобряют действия президента США в октябре. В прошлом месяце их было 38%. Свои позиции также улучшил его противник Байден: в октябре его рейтинг составил 34%, что на 10% выше результата прошлого месяца.

Проигрывает же от импичмента Трампа пока только Зеленский, который по факту стал заложником внутриполитической борьбы США. Президент Украины находится перед выбором: начать расследование по делу Байдена, а значит выполнить «приказ Трампа» и испортить отношения с демократами, или отказаться от этого и «поссориться» с нынешним главой США.

Скандал в США мог повлиять на рейтинг президента Украины, по последним опросам, работу Зеленского одобряют 66% украинцев, хотя всего месяц назад этот показатель составлял 73%. Не последнюю роль в падении рейтинга президента Украины сыграла публикация стенограммы его переговоров с Трампом. Многие западные и украинские СМИ посчитали, что Зеленский «подлизывался» к президенту США.

Появление новых документов от Госдепа по украинскому вопросу может еще сильнее ударить по Зеленскому. Однако пока достаточно сложно прогнозировать, как это скажется на нем или других заинтересованных лицах, так как неясно, какие именно документы согласится предоставить Госдеп.