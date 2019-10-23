«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым

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Глава ПЦУ пожаловался Помпео на «позорную ситуацию» в Крыму 

Газета.Ru + ещё 1 24 минуты назад
Глава автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний рассказал американскому госсекретарю Майку Помпео о проблемах со свободой религии в Крыму и в Донбассе. Их встреча прошла в Вашингтоне, сообщается на сайте Госдепа.
По мнению священнослужителя, на Крымском полуострове в Донбассе злоупотребляют свободой вероисповедания. Он назвал эту ситуацию позорной.
Коме того, он посетовал Помпео, что после действий России, которая якобы спровоцировала конфликт на востоке Украины, стране необходимо залечивать раны.
"Они выразили надежду на дипломатическое урегулирование спровоцированного Россией конфликта", — подчеркивает Госдеп.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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В мире , Видео , США , Украина , РПЦ , Госдеп США , Республика Крым
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