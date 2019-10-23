Уступки не помогли: почему не затухает протест в Гонконге

Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции в Китай , выполнив главное требование протестующих. Однако демонстранты не собираются прекращать свои выступления, требуя реализации всех своих требований. Как развивается ситуация в Гонконге, что может остановить протестующих — разбиралась «Газета.Ru».

Власти Гонконга официально отозвали из Законодательного совета законопроект об экстрадиции, заявил секретарь по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли . Именно эта инициатива стала причиной для массовых акций протеста, которые захлестнули город в марте 2019 года.

Демонстрации продолжаются уже семь месяцев, мирные акции постепенно переросли в ожесточенные бои между протестующими и полицией. На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали более 2300 человек, но это лишь усиливает протестные настроения.

Основным требованием активистов стала отмена законопроекта об экстрадиции в Китай, который демонстранты воспринимают как первый шаг к переходу под полный контроль Пекина. Дело в том, что отношения Гонконга и Китая строятся по принципу «одна страна — две системы». Район обладает статусом широкой автономии, и его жители категорически не хотят терять свою независимость.

Местные власти изначально отказывались идти на поводу у протестующих, но в конечном итоге приняли решение сначала заморозить, а потом и отменить спорный законопроект. Однако это не уменьшило количество демонстраций. Обострил ситуацию и тот факт, что Пекин всячески поддерживал инициативу об экстрадиции на стадии ее разработки. К тому же, власти Китая окрестили демонстрации как беспорядки, что тоже не устроило активистов.

При этом за почти семь месяцев протестов требования активистов сильно изменились, хоть законопроект об экстрадиции и оставался важным пунктом. Теперь активисты также хотят, чтобы власти Гонконга расследовали насилие со стороны сотрудников полиции в отношении демонстрантов, освободили всех задержанных, перестали называть акции протеста беспорядками и предоставили жителям района всеобщее избирательное право.

Организаторы акций не раз отмечали, что для завершения демонстраций власти Гонконга должны выполнить все их требования. Словосочетание «пять требований и ни одним меньше» стало новым лозунгом, еще когда местные власти только заявили о намерении отозвать законопроект об экстрадиции.

В то же время, официальный отзыв инициативы, скорее всего, не приведет к завершению противостояния. По словам руководителя Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александра Ломанова, демонстрации уже полностью оторваны от своего изначального повода.

«Со стратегической точки зрения демонстранты выиграют, если перейдут к мирной форме протеста. Этим они очень сильно подкрепят свой авторитет и покажут свою способность к диалогу с властями. Но если они не остановятся и продолжат погромы и поджоги, все это будет похоронено», — считает эксперт.

По его мнению, ситуация начинает напоминать события 1989 года на площади Тяньаньмэнь, когда нежелание протестующих снизить накал демонстраций и пойти на диалог с властями привело к трагическим событиям. Тогда власти разогнали демонстрацию студентов с помощью танков, в результате погибли по разным оценкам от 200 до 1000 человек.

«Общество материкового Китая испытало в 1989 году прививку от радикализма. Маленькое гонконгское сообщество же его не пережило и не понимает цены радикализма как разрушительного явления», — отметил Ломанов в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом глава местной администрации Кэрри Лам еще в сентябре предложила организовать диалог с общественностью, чтобы урегулировать ситуацию в городе. По ее мнению, это помогло бы разрешить проблемы Гонконга.

Стоит отметить, что активисты требовали отставки Лам вместе с отзывом законопроекта об экстрадиции. Глава гонконгской администрации систематически поддерживала документ и пошла навстречу протестующим лишь в июле. Также Лам ни разу не выступила перед демонстрантами и не стала приносить извинений, чего требовали активисты.

Общественный диалог фактически стал единственным ответом властей Гонконга на остальные требования демонстрантов. Местная администрация категорически отказалась освобождать всех задержанных, а также продолжает классифицировать некоторые акции протеста как беспорядки. Ситуацию еще больше усугубляет запрет на ношение масок, скрывающих лица, которые стали главным атрибутом демонстрантов.

К слову, Пекин придерживается нейтральной позиции относительно требований активистов и пока не вмешивается в урегулирование, давая шанс местным властям. Безусловно власти Китая негативно относятся к ситуации в Гонконге, а ряд официальных лиц даже допускали вариант силового погашения протестов. Однако пока Пекин не предпринимал никаких конкретных действий.

Власти Китая систематически заявляют о поддержке принципа «одна страна — две системы» и отмечают вмешательство со стороны других государств в ситуацию в Гонконге. Основную поддержку, по мнению Пекина, демонстранты получают от США. Подозрения Китая вызваны контактами американских дипломатов с протестующими в Гонконге, китайский МИД не раз требовал от Вашингтона прекратить вмешиваться в ситуацию.

США действительно проявляют интерес к Гонконгу, о чем свидетельствуют заявления американского лидера Дональда Трампа . В условиях торговой войны между двумя странами, президент США настаивает на мирном разрешении ситуации. К тому же Трамп увязывает протесты с урегулированием торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

При этом торговая война с США крайне негативно сказывается на экономике Китая, Пекин понес многомиллиардные убытки из-за противостояния с Вашингтоном. Поэтому, связав торговые споры и протесты, Трамп формально лишил Китай возможности разрешить кризис в Гонконге военным путем.

Однако Пекин и так не собирается применять какие-либо военные средства, уверен Александр Ломанов , так как это абсолютно бессмысленно для властей КНР.

«Все эти протесты и неурядицы никоим образом не перекинутся на материковый Китай. Называя вещи своими именами, это абсолютно местечковая повестка дня, она не имеет отношения к заботам людей в соседних крупных китайских городах. Поэтому никакой объективной потребности [для военного решения] у Пекина нет», — добавил эксперт.

В случае полного хаоса и беспредела, Пекин может направить в Гонконг дополнительные полицейские контингенты, но никаких танков на улицах города «принципиально быть не может», подчеркнул Ломанов.

Тем не менее КНР все же ищет методы для урегулирования протестов. Одним их них может стать отправка неугодной жителям Гонконга Кэрри Лам в отставку, пишет Financial Times, временный глава администрации района может быть назначен к марту 2020 года. Источники издания отмечают, что председатель КНР Си Цзиньпин пока не одобрил это решение.

Подобное решение может как снизить накал протестов, так и усилить его. При этом, по мнению Ломанова, завершить демонстрации могут гонконгские элиты, которые часто не берут в расчет.