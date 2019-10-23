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«Святотатство и оскорбление»: Украине предрекли скандал с Японией 

Рамблер 39 минут назад
Востоковед назвал «святотатством и глубоким оскорблением» наряд первой леди Украины Елены Зеленской, который она выбрала для церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито.
Супруга президента Украины Владимира Зеленского выбрала для церемонии платье нежного лимонного оттенка.
Японист, востоковед, доктор исторических наук, бывший завкафедрой истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии ИСАА при МГУ, заведующий кафедрой всеобщей истории исторического факультета Дега Деопик в разговоре с «360» назвал наряд первой леди «грубой ошибкой».
Согласно древним японским традициям, желтое могут надевать лишь император и члены его семьи.
«Это неуважение к императору. У того праздник — а я взял и оделся как он. Это святотатство и глубокое оскорбление. Так что это вещь серьезная и грубый ляп», — сказал Деопик.
По его словам, в традиционном обществе этот шаг мог иметь серьезные последствия.
«Нужно посмотреть, как эта новость сейчас подается в Японии. Потому что этот случай может иметь последствия, однако дипотношения вряд ли разорвут», — заявил востоковед.
Комментарии34
В мире , Видео , Украина , Елена Зеленская , Владимир Зеленский , МГУ , Япония
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