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Зеленский рассказал Штайнмайеру о его популярности на Украине 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Штайнмайеру поведали о его популярности на Украине
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который состоялся на полях торжественных мероприятий, посвященных интронизации японского императора. Разговор с украинским лидером публикует издание «Сегодня».
«Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилии в Украине», — пошутил Зеленский об этой встрече.
При этом он признал, что на сегодняшний день ни у кого нет понимания, как воплощать «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Тем не менее, уверяет Зеленский, «все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан».
Кроме того, Зеленский отметил, что сами переговоры с президентом Германии были предметными и «очень хорошими». По его словам, они обсуждали возможность проведения встречи в «нормандском формате».
1 октября 2019 года участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты по всей стране.
Часть Донбасса де-факто вышла из-под контроля Украины в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям, однако Россия отвергает все обвинения в свой адрес.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Германия
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