Стало известно о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора

По словам собеседников агентства, за две недели до вступления в должность президента Зеленский собрал совещание якобы для обсуждения проблем энергетики. На самом деле политик и его советники в течение трех часов пытались придумать, что делать с требованиями Трампа возобновить расследование в отношении сына Байдена. Избранный глава государства был обеспокоен тем, что окажется втянут в американские выборы.

Предполагается, что Трамп сообщил Зеленскому о своем требовании во время телефонного разговора в конце апреля, однако собеседники агентства не смогли вспомнить, говорил ли украинский лидер об этой беседе. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что в ходе этого звонка лидеры двух стран обсуждали проведение реформ на Украине, и выразили готовность предоставить расшифровку переговоров.