Президент США Дональд Трамп предпринимал попытки надавить на украинского лидера Владимира Зеленского в связи с расследованием в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора, который стал поводом для начала импичмента Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
По словам собеседников агентства, за две недели до вступления в должность президента Зеленский собрал совещание якобы для обсуждения проблем энергетики. На самом деле политик и его советники в течение трех часов пытались придумать, что делать с требованиями Трампа возобновить расследование в отношении сына Байдена. Избранный глава государства был обеспокоен тем, что окажется втянут в американские выборы.
Предполагается, что Трамп сообщил Зеленскому о своем требовании во время телефонного разговора в конце апреля, однако собеседники агентства не смогли вспомнить, говорил ли украинский лидер об этой беседе. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что в ходе этого звонка лидеры двух стран обсуждали проведение реформ на Украине, и выразили готовность предоставить расшифровку переговоров.