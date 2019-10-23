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Американский посол на Украине дал показания против Трампа 

Lenta.ru + ещё 13 3 часа назад
Посол США на Украине сдал Трампа
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post.
Тейлор заявил, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, было условием для встречи главы США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский посол добавил, что Трамп требовал от президента Украины сделать публичное заявление о расследовании. Кроме того, предполагалось, что Зеленский даст интервью телеканалу CNN, где прозвучат необходимые слова. Тейлора подчекрнул, что в противном случае Трамп грозился приостановить выделение финансовой помощи Киеву.
Также, по словам дипломата, бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер, американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента Руди Джулиани были частью «неформального канала политики США на Украине».
Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.
Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что Хантер Байден получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Джо Байден являлся спецпредставителем США по Украине.
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Комментарии4
В мире , Выборы на Украине , Гордон Сондленд , Уильям Тейлор , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Рик Перри , Курт Волкер , Дональд Трамп , ЕС , Демократическая партия США , Конгресс США , CNN , США
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