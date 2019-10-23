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Эрдоган обвинил США в невыполнении обещания по Сирии 

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV.
По словам турецкого лидера, Анкара предпримет необходимые меры. «Если мы пойдем на компромиссы, то откроем путь для террористической организации», — отметил Эрдоган.
17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны. Обе стороны сообщили, что пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ. После известий о планах Турции США отказались вступаться за курдов и вывели войска с севера Сирии.
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Комментарии1
В мире , Армия , Видео , Реджеп Эрдоган , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Сирия , США , Турция
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