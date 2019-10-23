Китайцы покрасили собак и выдавали их за панд

В китайском кафе в городе Чэнду собак выдавали за панд. Владельцы покрасили в соответствующие цвета чау-чау и выдавали их за детенышей большой панды, передает BBC.

Новое кафе считалось домом животных. Однако после того, как вскрылся обман, общественность забеспокоилась. Ветеринары бьют тревогу и призывают людей не красить своих домашних питомцев, поскольку это может нанести большой вред их коже и шерсти.

Сам владелец кафе утверждает, что ничего плохого не сделал, поскольку в его заведении использовали качественную дорогую краску из Японии. Он подчеркнул, что каждое окрашивание стоит полторы тысячи юаней, что в переводе на рубли насчитывает 13,5 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Таиланде у собаки после покраски шерсти отвалилось ухо. У животного, предположительно, началась острая аллергическая реакция.