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Китайцы покрасили собак и выдавали их за панд 

Мир24
В китайском кафе в городе Чэнду собак выдавали за панд. Владельцы покрасили в соответствующие цвета чау-чау и выдавали их за детенышей большой панды, передает BBC.
Новое кафе считалось домом животных. Однако после того, как вскрылся обман, общественность забеспокоилась. Ветеринары бьют тревогу и призывают людей не красить своих домашних питомцев, поскольку это может нанести большой вред их коже и шерсти.
Сам владелец кафе утверждает, что ничего плохого не сделал, поскольку в его заведении использовали качественную дорогую краску из Японии. Он подчеркнул, что каждое окрашивание стоит полторы тысячи юаней, что в переводе на рубли насчитывает 13,5 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Таиланде у собаки после покраски шерсти отвалилось ухо. У животного, предположительно, началась острая аллергическая реакция.
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