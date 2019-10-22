Автографы солистов The Beatles пустили с молотка

Лист с автографами всех солистов The Beatles продали на аукционе

Листок бумаги с автографами всех четырех участников группы The Beatles, которые были взяты у них еще до того, как группа стала популярной, продали на аукционе за £4200 ($5400) после того, как он пролежал 56 лет в шкафу, передает DailyMail.

Владелица листка взяла автографы после концерта в 1963 году в Шропшире, Британия, когда ей было 16 лет. После чего спрятала его в шкаф, чтобы не потерять.

Она также сообщила, что около 20 лет назад кто-то предлагал за этот листок £100 ($130).