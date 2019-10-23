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Зеленский поделился впечатлениями от интронизации императора Японии 

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Зеленский поделился впечатлениями от поездки в Японию
Фото: Николай Лазаренко/president.gov.ua
Владимир Зеленский и его супруга Елена приняли участие в интронизации императора Японии Нарухито. Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на такую церемонию.
Последняя церемония восхождения на трон проходила в Японии 30 лет назад. Зеленский по этому поводу завил, что для него это большая честь, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Находиться в Японии глава Украины будет с 21 по 24 октября. Он намерен встретиться в премьер-министром Синдзо Абэ, главами обеих палат парламента, участниками японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса, а также с главами других государств.
Владимир Зеленский после церемонии поделился своими впечатлениями в Twitter. Он назвал Японию страной контрастов, отметив сочетание уважения традиций и высоких технологий.
Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и уважение к традициям, и внедрение высоких технологий для улучшения жизни каждого человека, — написал Зеленский.
Ранее News.ru сообщал, что император Японии Нарухито объявил народу о своём официальном вступлении на престол в соответствии с конституцией. На церемонию, которая проходит в Сосновом зале императорского дворца, прибыли 400 представителей 127 стран.
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Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Владимир Зеленский
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