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В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии 

РИА Новости + ещё 2
Пользователи Сети раскритиковали образ первой леди Украины Елены Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху.
Супруга главы государства появилась на людях в платье и перчатках лимонного цвета. Недовольство пользователей вызвал цвет платья.
"Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора", — написала Lesia Tkach в Facebook.
"Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит", — согласилась с ней Светлана Иванова.
"Дизайнер и стилист первой леди явно диверсант", — считает Kseniya Svarovski.
"У четы проблемы с протоколом", — полагает Светлана Корнеева.
В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов. Она сохранилась до нынешних времен, однако более не имеет юридического статуса. В частности, сумаховый цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. По сегодняшний день церемониальная японская одежда императора во время интронации красится только в сумаховый цвет.
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Комментарии
В мире , Видео , Елена Зеленская , Светлана Иванова , Светлана Корнеева , Япония
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