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В деле MH17 могут появиться новые подозреваемые 

News.ru 51 минуту назад
Украинский посол в Нидерландах Всеволод Ченцов рассказал, что в деле о крушении малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, могут появиться новые подозреваемые.
По его словам, нескольким людям уже предъявили обвинения, передаёт «Укринформ». Также он не исключил появление дополнительных участников процесса.
Я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний, — подчеркнул он.
Ранее, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. В рамках беседы стороны обсудили сотрудничество в расследовании и проведении судебного процесса по делу о малайзийском Boeing MH17.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Boeing , Укринформ , Нидерланды
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