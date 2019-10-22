В деле MH17 могут появиться новые подозреваемые

Украинский посол в Нидерландах Всеволод Ченцов рассказал, что в деле о крушении малайзийского Boeing , следовавшего рейсом MH17, могут появиться новые подозреваемые.

По его словам, нескольким людям уже предъявили обвинения, передаёт «Укринформ». Также он не исключил появление дополнительных участников процесса.

Я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний, — подчеркнул он.