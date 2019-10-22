Украинский посол в Нидерландах Всеволод Ченцов рассказал, что в деле о крушении малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, могут появиться новые подозреваемые.
По его словам, нескольким людям уже предъявили обвинения, передаёт «Укринформ». Также он не исключил появление дополнительных участников процесса.
Я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний, — подчеркнул он.
Ранее, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. В рамках беседы стороны обсудили сотрудничество в расследовании и проведении судебного процесса по делу о малайзийском Boeing MH17.