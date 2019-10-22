Украинец торговал «связями» с офисом Зеленского 

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали киевлянина, который под предлогом наличия «связей» в офисе президента страны Владимира Зеленского пытался заполучить деньги кандидата в руководители районной администрации Киевской области.
Предполагаемый преступник попросил за использование своих возможностей $150 тысяч, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны. Задержание произошло в момент получения им примерно €30 тысяч. Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве.
Ранее News.ru писал, что сотрудники уголовного розыска отдела МВД РФ по Северному Тушино задержали подозреваемого в мошенничестве. Задержанный, по версии правоохранителей, продавал московским пенсионерам за сотни тысяч рублей гречневую крупу под видом лекарства.