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Украинец торговал «связями» с офисом Зеленского 

News.ru 1 час назад
Украинец торговал «связями» с офисом Зеленского
Фото: Николай Лазаренко/president.gov.ua
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали киевлянина, который под предлогом наличия «связей» в офисе президента страны Владимира Зеленского пытался заполучить деньги кандидата в руководители районной администрации Киевской области.
Предполагаемый преступник попросил за использование своих возможностей $150 тысяч, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны. Задержание произошло в момент получения им примерно €30 тысяч. Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве.
Ранее News.ru писал, что сотрудники уголовного розыска отдела МВД РФ по Северному Тушино задержали подозреваемого в мошенничестве. Задержанный, по версии правоохранителей, продавал московским пенсионерам за сотни тысяч рублей гречневую крупу под видом лекарства.
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В мире , Происшествия , Украина , Владимир Зеленский , МВД
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