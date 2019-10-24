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«Открою двери»: Эрдоган пригрозил Европе 

Рамблер + ещё 11 9 минут назад
Эрдоган пригрозил Европе
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Европе открыть границу для сотен тысяч беженцев из Сирии.
«Когда я говорю о том, что открою двери, их [Европу] прямо охватывает возмущение. Не горячитесь, время придет, мы эти двери откроем. Давайте и вы займитесь сотнями тысяч [беженцев]», — приводит ТАСС слова Эрдогана.
По словам Эрдогана, несмотря на наличие у Европы «денег и сил», каждый раз, когда в Грецию прибывают беженцы, «европейцы звонят в Турцию».
Он заявил, что на территории Турции находятся 4 млн беженцев и пригрозил «ударом железного кулака» всем сомневающимся в гуманитарной политике Турции.
Как ранее сообщал «Рамблер», одной из целей турецкой военной операции в Сирии «Источник мира» является создание буферной зоны на севере страны, куда смогут вернуться сирийские беженцы, находящиеся сейчас на территории Турции
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В мире , Армия , Ближний Восток , Европа , Реджеп Эрдоган , ИТАР-ТАСС , Турция
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