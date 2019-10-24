«Открою двери»: Эрдоган пригрозил Европе

«Когда я говорю о том, что открою двери, их [Европу] прямо охватывает возмущение. Не горячитесь, время придет, мы эти двери откроем. Давайте и вы займитесь сотнями тысяч [беженцев]», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

По словам Эрдогана, несмотря на наличие у Европы «денег и сил», каждый раз, когда в Грецию прибывают беженцы, «европейцы звонят в Турцию».

Он заявил, что на территории Турции находятся 4 млн беженцев и пригрозил «ударом железного кулака» всем сомневающимся в гуманитарной политике Турции.

Как ранее сообщал «Рамблер», одной из целей турецкой военной операции в Сирии «Источник мира» является создание буферной зоны на севере страны, куда смогут вернуться сирийские беженцы, находящиеся сейчас на территории Турции