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Трамп выделил «Белым каскам» 4,5 миллиона долларов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Трамп выделил «Белым каскам» 4,5 миллиона долларов
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп согласовал выделение 4,5 миллионов долларов силам Гражданской обороны Сирии, известным также как "Белые каски", говорится в распространенном во вторник заявлении Белого дома.
"Вчера президент Дональд Трамп утвердил выделение 4,5 миллионов долларов в качестве прямой поддержки силам Гражданской обороны Сирии (ГОС) в рамках продолжения оказания Соединенными Штатами поддержки важной и очень ценной работы организации в стране", — говорится в документе.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , МИД , Сирия
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