Борцы с коррупцией заподозрили Порошенко в халатности

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении экс-президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко . Об этом со ссылкой на материалы ведомства сообщает издание «Украинские новости».

Если Порошенко признают виновным, ему может грозить как штраф, так и лишение свободы сроком до трех лет. Кроме того, его могут лишить права занимать определенные должности. В сообщении НАБУ отмечается, что уголовное производство было открыто по решению Высшего антикоррупционного суда 7 октября.

Ранее в октябре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для уголовного преследования бывшего президента Украины было собрано недостаточно доказательств.

14 октября сообщалось, что руководители Генеральной прокуратуры Украины запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло 12 уголовных дел, которые связаны с деятельностью Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По всем уголовным делам экс-президент проходит в качестве свидетеля.