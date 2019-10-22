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Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО 

Рамблер 51 минуту назад

Стали известны детали новой пенсионной системы

Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсии граждан России в размере до 1,4 млн рублей.

Эрдоган выложил карту перед Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выложил на стол карту.

Россия напомнила НАТО про Сталинград

Россия посоветовала Североатлантическому альянсу покупать учебники по истории вместо комплектов зимней формы для проведения операций при температуре минус 40 градусов.

Россия отвернулась от Белоруссии

Россия отвернулась от Белоруссии, чтобы сделать ее сговорчивее, сообщает РИА Новости.

"Это атака на Украину": Полк "Азов" ответил США

Обвинения американских конгрессменов в адрес полка «Азов» — информационная атака на Украину. Об этом сказано на сайте полка.

На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом

Следователи обнаружили девять колб, предположительно, с золотом в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.

Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП

Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места убийства двух человек в хостеле в деревне Дудкино.

Россиян предупредили о надвигающихся холодах

В центральных областях России ожидается похолодание. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Названы условия для возвращения смертной казни

Если мораторий на смертную казнь в отношении некоторых преступлений будет отменен, то такие дела должен будет рассматривать суд присяжных с трансляцией процесса в прямом эфире, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
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В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Сергей Миронов , Владимир Путин , Справедливая Россия , СКР , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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