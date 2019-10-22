В Норвегии оценили угрозу со стороны России

Статс-секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен заявил, что Россия не является угрозой для его страны.
По его мнению, стороны должны поддерживать политический диалог, несмотря на серьёзные разногласия, передаёт ТАСС. По этой причине глава МИД государства Ине Эриксен Сёрейде встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, отметил он.
У нас протяжённая общая граница на суше и на море. И это означает, что между нами существует ряд вопросов, которые могут эффективно решаться только путем практического и прагматического сотрудничества, — подчеркнул дипломат
Он отметил, что Осло тесно контактирует с Москвой по общим вопросам, а сотрудничество двух стран хорошо работает в сферах рыболовства, береговой охраны, поиска и спасения на море и пограничного контроля.
При этом он рассказал, что РФ наращивает военные силы, проводит более масштабные манёвры у границ.
Мы не рассматриваем российский военный потенциал на Севере как направленный конкретно против Норвегии, — добавил он.
Однако, по его словам, такие действия содержат вызов НАТО. Политик призвал Кремль демонстрировать больше открытости.
Если Россия серьёзно настроена на сокращение напряженности и недопущение недопониманий в регионе, то ей следует демонстрировать такую же открытость и подавать уведомления такого же уровня, как НАТО в своих учениях и деятельности, — заключил он.
Ранее, как писал News.ru, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала союзников по НАТО перестать быть «наивными» и приступить к укреплению армии, так как Москва активно наращивает военный потенциал и укрепляет свои позиции.