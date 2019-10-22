В Норвегии оценили угрозу со стороны России

МИД Норвегии не видит в России угрозу

Статс-секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен заявил, что Россия не является угрозой для его страны.

У нас протяжённая общая граница на суше и на море. И это означает, что между нами существует ряд вопросов, которые могут эффективно решаться только путем практического и прагматического сотрудничества, — подчеркнул дипломат

Он отметил, что Осло тесно контактирует с Москвой по общим вопросам, а сотрудничество двух стран хорошо работает в сферах рыболовства, береговой охраны, поиска и спасения на море и пограничного контроля.

При этом он рассказал, что РФ наращивает военные силы, проводит более масштабные манёвры у границ.

Мы не рассматриваем российский военный потенциал на Севере как направленный конкретно против Норвегии, — добавил он.

Однако, по его словам, такие действия содержат вызов НАТО . Политик призвал Кремль демонстрировать больше открытости.

Если Россия серьёзно настроена на сокращение напряженности и недопущение недопониманий в регионе, то ей следует демонстрировать такую же открытость и подавать уведомления такого же уровня, как НАТО в своих учениях и деятельности, — заключил он.