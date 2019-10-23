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В Германии предложили повысить пенсионный возраст до 69 лет 

Газета.Ru + ещё 3
И ЕС туда же: Германия хочет повысить пенсионный возраст
Фото: Ina Fassbender/Reuters
Федеральный банк Германии (Бундесбанк) выступил с предложением повысить пенсионный возраст для граждан страны до 69,3 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в случае осуществления инициативы эти изменения коснуться тех, кто родился в 2001 году.
Уточняется, что ситуация с пенсионным страхованием в Германии оставалась "напряженной" из-за проведенных правительством реформ, паузы в демографических изменениях, а также хорошей динамики на рынке труда. Таким образом, "взносы снизились", а выплаты, наоборот, были увеличены.
По мнению экспертов банка, демографическая проблема окажет существенное влияние на пенсии, поэтому пенсионный возраст предлагают поднять к 2070 году.
"Ожидаемая продолжительность жизни повысится, а когорта бэби-бумеров с середины 2020-х годов начнет выходить на пенсию", — сказано в докладе Бундесбанк.
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