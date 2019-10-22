«Она не нарочно»: откровение матери осужденной израильтянки

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду 10 грамм гашиша, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать ее дочь. По словам женщины, Наама «не совершала нарочно» никаких преступлений и приехала из страны «с другим менталитетом». Она добавила, что уже полгода находится в России , пытаясь освободить дочь. В Кремле ранее заявили, что рассмотрят прошение Тель-Авива о помиловании.

С просьбой о помиловании обратилась к президенту России Владимиру Путину мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за хранение и контрабанду примерно 10 грамм гашиша. Как сообщает адвокатская коллегия Pen&Paper, предтставляющая интересы Яффы Иссахар, она просит позволить своей дочери уехать на родину.

«Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала нарочно ничего, в чем ее обвиняют. Все, чего я прошу, пожалуйста, отпустите ее домой», — заявила мать осужденной.

По ее словам, Наама приехала в Россию «из страны с другим менталитетом», и вот уже полгода сидит в российской тюрьме «не понимая ни менталитета, ни языка». Мать осужденной израильтянки добавила, что тоже шесть месяцев находится в РФ, пытаясь вызволить дочь из заточения.

25-летняя Наама Иссахар, обладательница израильского и американского гражданств, была задержана в середине весны 2019 года в аэропорту Шереметьево . Она летела из индийского Дели в Тель-Авив, совершая пересадку в Москве

В багаже девушки пограничники, проходившие мимо со служебной собакой, нашли около 10 грамм гашиша. Сама Иссахар отрицает причастность к контрабанде наркотиков, но призналась в хранении веществ.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал израильтянку виновной в контрабанде наркотиков в значительном размере (пункт «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ) и незаконном хранении наркотических веществ (часть 1 статьи 228 УК РФ). Ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима

Два дня спустя президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому главе Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар.

«Хотя Наама совершила серьезную ошибку и признала ее, такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь», — подчеркнул израильский политик. Ривлин призвал Путина проявить милосердие и помиловать девушку «в экстрординарном порядке».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обращение руководства Израиля к Владимиру Путину о помиловании Наамы Иссахар будет рассмотрено. Он не стал сообщать, на какой стадии рассмотрения оно находится.

В день вынесения приговора израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху также обсудил с президентом РФ дело Иссахар.

Путин, по данным газеты, поднял вопрос об обмене израильтянки на россиянина Алексея Буркова, которого в декабре 2015 года задержали в израильском аэропорту по подозрению в «хакерской деятельности» и планировали передать его Соединенным Штатам. Петербуржец Бурков, по мнению американских правоохранителей, совершал преступления, связанные с кредитными картами.

Израильская сторона утверждает, что обмен Буркова на Иссахар невозможен.

Информацию о разговоре израильского премьера с российским президентом подтвердили также в канцелярии Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время. Он обсудил данный вопрос с президентом Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад, а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе», — говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что Нетаньяху «просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы». Помимо этого, обращается внимание на то, что «израильские судебные власти дали понять, что экстрадиция Буркова не может быть остановлена после принятия Верховным судом Израиля постановления о выдаче».

Канцелярия главы израильского кабмина добавила, что Нетаньяху после беседы с Владимиром Путиным позвонил матери осужденной в России израильтянки и сообщил ей о беседе. В сообщении подчеркивалось, что израильские власти, в частности, премьер-министр страны, «будут и впредь прилагать все усилия, чтобы российские власти освободили Нааму Иссахар и вернули ее домой».

В середине сентября президент России Владимир Путин своим указом помиловал мать пятерых детей Наталью Сапоцкую, которую ранее осудили за сбыт наркотиков на шесть лет колонии общего режима.

Многодетной матери сократили срок до 3,5 лет лишения свободы, она выйдет на свободу в феврале 2021 года.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать

Сапоцкую Наталью Александровку, 1985 года рождения, осужденную 25 августа 2017 года Рудничным районным судом города Прокопьевска Кемеровской области, сократив ей срок лишения свободы до трех лет шести месяцев», — говорится в документе, подписанном президентом.

Известно, что Наталью Сапоцкую заставлял добывать наркотики ее сожитель. Судимостей у женщины ранее не было. Она признала свою вину, а также активно сотрудничала со следствием.