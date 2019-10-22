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Зеленскому пригрозили немирным Майданом 

Lenta.ru 23 минуты назад
Зеленскому пригрозили немирным Майданом
Фото: РИА Новости
Вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждут массовые протесты в