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Зеленскому пригрозили немирным Майданом
Lenta.ru
23 минуты назад
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РИА Новости
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4
Вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат
Европарламента
Виола фон Крамон-Таубадел считает, что президента
Украины
Владимира Зеленского
ждут массовые протесты в