«Квартал 95» может привести Зеленского к краху

«Квартал-95» стал «Рошеном» Зеленского

«Студия Квартал-95» — украинский продакшн. Президент Украины — его сооснователь. В субботу в эфире одного из шоу производства «Квартала-95», «Вечерний квартал», была исполнена песня «Горела хата». Она была посвящена пожару на даче бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой

Песня возмутила многих на Украине. Например, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что ему стыдно, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов — что «для внешних инвесторов это выглядит очень плохо».

В официальном ответе «Квартала-95» министрам сказано, что студия занималась, занимается и будет заниматься острой политической сатирой.

«Зеленский получил свою корпорацию "Рошен". Ею стала студия "Квартал-95". Все связанные с ней скандалы, тот факт, что ее продукция транслируется на канале, принадлежащем (олигарху Игорю. — Прим. ред.) Коломойскому, все это будет топить и так начавший падать рейтинг президента», — пишет «Украина.ру».

«Рошен» — кондитерская корпорация. Ее основатель — бывший президент Украины Петр Порошенко. В 2014 году, будучи кандидатом в президенты, он, как сообщал «Рамблер», обещал продать ее. Лишь два года спустя Порошенко объявил, что передал акции в управление трастовому фонду семьи Ротшильдов. Все это время он подвергался критике за невыполнение предвыборного обещания.