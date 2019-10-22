«Квартал 95» может привести Зеленского к краху

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«Квартал-95» стал «Рошеном» Зеленского 

Рамблер 19 минут назад
«Квартал-95» стал для Владимира Зеленского тем же, чем для Петра Порошенко был «Рошен». Об этом пишет «Украина.ру».
«Студия Квартал-95» — украинский продакшн. Президент Украины — его сооснователь. В субботу в эфире одного из шоу производства «Квартала-95», «Вечерний квартал», была исполнена песня «Горела хата». Она была посвящена пожару на даче бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Песня возмутила многих на Украине. Например, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что ему стыдно, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов — что «для внешних инвесторов это выглядит очень плохо».
В официальном ответе «Квартала-95» министрам сказано, что студия занималась, занимается и будет заниматься острой политической сатирой.
«Зеленский получил свою корпорацию "Рошен". Ею стала студия "Квартал-95". Все связанные с ней скандалы, тот факт, что ее продукция транслируется на канале, принадлежащем (олигарху Игорю. — Прим. ред.) Коломойскому, все это будет топить и так начавший падать рейтинг президента», — пишет «Украина.ру».
«Рошен» — кондитерская корпорация. Ее основатель — бывший президент Украины Петр Порошенко. В 2014 году, будучи кандидатом в президенты, он, как сообщал «Рамблер», обещал продать ее. Лишь два года спустя Порошенко объявил, что передал акции в управление трастовому фонду семьи Ротшильдов. Все это время он подвергался критике за невыполнение предвыборного обещания.
Комментарии47
В мире , Видео , Статьи , Украина , Валерия Гонтарева , Тимофей Милованов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Бородянский , Рошен
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