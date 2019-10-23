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США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции 

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США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Photo
В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр». С таким мнением в Конгрессе выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает ТАСС.
По его утверждению, Москва взяла на себя «размытые обязательства». Он пояснил, что не знает о наличии у России эффективных методов добиться того, чтобы курды покинули оговоренные районы.
Тем не менее, Джеффри отметил, что соглашение Москвы и Анкары «остановит Турцию от того, чтобы двигаться вперед».
Турция прекратила военную операцию в Сирии после встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов. В одном из пунктов подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании указывается, что между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится зона безопасности. При этом курдские формирования, контролирующие северные территории Сирии, будут отведены на расстояние до 32 километров от границы.
В то же время с 12:00 23 октября российская военная полиция и сирийские военнослужащие будут введены в район, однако за пределами зоны турецкой операции. Они будут содействовать выводу курдских сил. В общей сложности на уход вглубь Сирии курдам дают 150 часов, то есть до 18:00 29 октября.
В Сирии с 9 октября проводилась военная операция Турции, целью которой Анкара ставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.
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Комментарии1
В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Анкара , Сирия , США , Турция
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