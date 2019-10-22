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В Катаре предложили метод борьбы с «фейками» 

РИА Новости 2 часа назад
В Катаре предложили метод борьбы с «фейками»
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Ученые в Катаре создали программу для оценки объективности СМИ и проверили с ее помощью ряд журналистских материалов ведущих мировых СМИ. Главный ученый Института Катара по компьютерным исследованиям при университете Хамада бен Халифа доктор наук Преслав Наков рассказал РИА Новости, как защититься от дезинформации и пропаганды.
"Мы создали агрегатор TANBIH, что по-арабски означает "предупреждение", который проверяет факты, преподносимые СМИ, указывает на пристрастия разных медиа и предупреждает, если в их текстах или видеоряде встречается пропаганда. Для ведения пропаганды обязательно нужно использовать определенные техники, иначе это не западет в душу аудитории", — отметил Наков.
По его словам, созданная катарским институтом программа существует для анализа данных в СМИ на английском и арабском языках, но проводились эксперименты и с десятью другими языками. Кроме того, ее алгоритм не слишком завязан на языках.
"У нас нейронные сети, если у нас данные с разметками есть, систему легко обучить другому языку", — добавил Наков.
Он пояснил, что программа анализирует написанное по множеству параметров: с точки зрения, какие слова и с каким оттенком используются, много ли в тексте эмоций, субъективной информации, есть ли элементы устрашения, логические противоречия или ошибки, попытки навязывать мнение, существует ли взаимосвязь между заголовком и текстом, какие темы обсуждаются, как люди реагируют на публикации, например, ссылаются ли на них, приводя доводы в защиту своей позиции.
"Анализируется не только содержание СМИ, но и их профили в социальных сетях, Youtube-каналы, мы смотрим не только, что говорится, но и как говорится, много ли там пафоса, эмоций", — пояснил он.
По мнению создателей программы, лучший способ против дезинформации и пропаганды — это образование и развитие критического мышления.
"Большинство фейковых новостей распространяются в мире не ботами, а реальными людьми, которые не могут отличить правду от вымысла, если люди даже немного поработают с этим сайтом, они будут по-другому анализировать любые тексты или передачи. Наша программа важна и тем, что люди не только сами будут критически оценивать подаваемую СМИ информацию, но и не станут делиться "фейками" и необъективной информацией с другими в соцсетях, что очень важно в борьбе с "фейками", — заключил ученый.
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