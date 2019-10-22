В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки 

Однополые браки и аборты стали законными в Северной Ирландии, теперь они легализованы на всей территории Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
Соответствующие поправки выдвинули летом депутаты от Лейбористской партии в британском парламенте. В полночь (02.00 вторника мск) поправки вступили в силу, после того как североирландские парламентарии не смогли их заблокировать.
"Право женщин на безопасный аборт и однополые браки теперь стали законными в Северной Ирландии", — подтвердил в Twitter лидер лейбористов Джереми Корбин.