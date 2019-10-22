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В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки 

РИА Новости + ещё 5
В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
Фото: U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. Baribeau
Однополые браки и аборты стали законными в Северной Ирландии, теперь они легализованы на всей территории Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
Соответствующие поправки выдвинули летом депутаты от Лейбористской партии в британском парламенте. В полночь (02.00 вторника мск) поправки вступили в силу, после того как североирландские парламентарии не смогли их заблокировать.
"Право женщин на безопасный аборт и однополые браки теперь стали законными в Северной Ирландии", — подтвердил в Twitter лидер лейбористов Джереми Корбин.
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В мире , Другое , Джереми Корбин , Парламент Великобритании , Лейбористская партия , Sky News , Великобритания
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