Трамп предостерёг Турцию от «неприемлемого поведения»

Президент Соединённых Штатов вновь заявил, что введёт пошлины и санкции против Турции при «неприемлемом поведении» властей страны.

По его мнению, экономика США — «великая сила», передаёт Reuters.

При этом глава государства считает, что Анкара не станет вести себя неподобающим образом.

Ранее, как писал News.ru, 12 октября американский президент заявил, что США готовы ввести санкции в отношении Турции при возникновении такой необходимости. 9 октября он пригрозил Анкаре уничтожением её экономики, а 7 октября пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение.