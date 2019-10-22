Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп предостерёг Турцию от «неприемлемого поведения» 

News.ru
Трамп предостерёг Турцию от «неприемлемого поведения»
Фото: Reuters
Президент Соединённых Штатов вновь заявил, что введёт пошлины и санкции против Турции при «неприемлемом поведении» властей страны.
По его мнению, экономика США — «великая сила», передаёт Reuters.
При этом глава государства считает, что Анкара не станет вести себя неподобающим образом.
Ранее, как писал News.ru, 12 октября американский президент заявил, что США готовы ввести санкции в отношении Турции при возникновении такой необходимости. 9 октября он пригрозил Анкаре уничтожением её экономики, а 7 октября пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
News.ru: последние новости
Один человек погиб в результате крушения вертолёта на Украине Один человек погиб в результате крушения вертолёта на Украине Трамп говорил по телефону с Ким Чен Ыном Трамп говорил по телефону с Ким Чен Ыном МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
В мире , Reuters , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском4
Пристает к мужчинам: Премьера Украины обвинили
Пристает к мужчинам: Премьера Украины обвинили2
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки240
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу97
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение